La investigación por la muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell sumó un dato clave en las últimas horas. La autopsia realizada al cuerpo confirmó de manera preliminar que la menor falleció como consecuencia de una broncoaspiración, que derivó en una asfixia obstructiva, una grave disminución del oxígeno en sangre y, finalmente, un paro cardíaco.

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El resultado forense coincide con el relato brindado por la madre de la niña, quien había manifestado que la pequeña se descompensó mientras tomaba una mamadera. Tras advertir la situación, fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Arturo Illia, donde ingresó sin signos vitales. A pesar de los esfuerzos del equipo médico y de las maniobras de reanimación, no fue posible salvarle la vida.

Si bien el informe preliminar aporta claridad sobre la causa del fallecimiento, la Justicia resolvió mantener abierta la investigación. El fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la causa, ordenó la realización de estudios complementarios y otras medidas de prueba antes de dar por finalizadas las actuaciones y autorizar la entrega del cuerpo a la familia.

El expediente continúa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, ya que los investigadores buscan reconstruir con precisión lo ocurrido y descartar cualquier otra hipótesis.

El caso adquirió una fuerte repercusión pública debido a un antecedente judicial de la madre de la menor. Años atrás, la mujer había sido juzgada junto a su pareja por la muerte de otras dos de sus hijas en Mar del Plata. Sin embargo, ambos fueron finalmente absueltos por la Justicia al no acreditarse responsabilidades penales en aquellos hechos.

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Con el resultado de la autopsia, la principal hipótesis apunta a una muerte provocada por una broncoaspiración. No obstante, la investigación seguirá su curso hasta que concluyan todas las pericias y estudios solicitados por la Fiscalía.

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