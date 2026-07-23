El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, firmaron un convenio de hermanamiento turístico y cultural en la capital santiagueña, con el objetivo de impulsar la cooperación institucional y la promoción conjunta de destinos.

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El acuerdo establece un marco de trabajo orientado a fortalecer el desarrollo turístico mediante la transferencia de buenas prácticas de gestión y la creación de productos sustentables entre ambas jurisdicciones.

Tras el encuentro en la sede gubernamental, los funcionarios coincidieron en destacar el rol estratégico del turismo como motor de la economía regional y generador de empleo.

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“Desde Mar Chiquita, hasta la riqueza histórica y cultural de Santiago del Estero, seguimos construyendo un turismo federal, sostenible y con más oportunidades para nuestras comunidades”, expresó Wischnivetzky.

El programa contempla la articulación entre equipos técnicos, el diseño de estrategias de marketing territorial cruzado y el impulso de intercambios culturales entre la costa atlántica bonaerense y el norte del país.

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De la firma participaron también el ministro de Gobierno de Santiago del Estero, Bernardo José Herrera, junto a la comitiva marchiquitense integrada por la asesora Edith Chifflet, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Personas Mayores, Virginia Vásquez, y el director de Playas Limpias, Javier Rodas.

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