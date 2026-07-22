La iniciativa surge en medio de la polémica generada por las críticas que recibió el país en redes sociales durante la reciente participación de la Selección argentina en el Mundial.

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El proyecto fue impulsado por el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, y cuenta con el acompañamiento de la mayoría de los integrantes de su bancada. Según explicó el legislador, la medida busca priorizar los recursos públicos provinciales para los bonaerenses y evitar que sean financiados por contribuyentes locales servicios destinados a extranjeros sin residencia permanente.

La propuesta establece que las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente deberán afrontar los costos de las prestaciones médicas que reciban en hospitales provinciales, ya sea mediante seguros de salud o a través de terceros responsables. Sin embargo, aclara que ninguna persona podrá ser rechazada ni demorada en situaciones de emergencia o riesgo de vida, y que el eventual recupero de los gastos se realizará una vez estabilizado el paciente. También quedan exceptuadas las campañas de vacunación, el tratamiento de enfermedades transmisibles y los casos vinculados a la trata de personas.

En materia educativa, el proyecto dispone que las universidades provinciales de gestión estatal establezcan aranceles para los estudios de grado cursados por estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente. La medida alcanzaría principalmente a las universidades provinciales de Ezeiza y del Sudoeste, además de otros programas educativos dependientes de la Provincia.

Romo vinculó la iniciativa con las expresiones que circularon en redes sociales tras la actuación de la Selección argentina y sostuvo que muchos extranjeros que residen, estudian o trabajan en el país “critican” a la Argentina mientras acceden a servicios financiados por el Estado. El legislador argumentó además que los argentinos no reciben beneficios similares en otros países y consideró necesario avanzar hacia un esquema basado en la reciprocidad.

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El proyecto reabre un debate que ya había cobrado fuerza a nivel nacional en 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció modificaciones al régimen migratorio para permitir que las universidades nacionales pudieran cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes y habilitar el cobro de prestaciones médicas a quienes no vivieran de manera permanente en el país.

El proyecto comenzará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá atravesar el debate en comisiones antes de llegar al recinto.

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