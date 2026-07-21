Un espectacular accidente de tránsito se registró este martes sobre la Ruta Nacional 2, a la altura de la localidad de Las Armas, donde dos camiones de gran porte terminaron fuera de la calzada luego de que sus acoplados quedaran enganchados durante la marcha.

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De acuerdo con la información preliminar, ambos vehículos circulaban en dirección a Mar del Plata cuando, por motivos que aún se intentan establecer, los semirremolques hicieron contacto. A partir de ese momento, el camión que viajaba detrás comenzó a empujar al que iba adelante, provocando que ambos conductores perdieran el control.

Como consecuencia, las unidades cruzaron hacia el cantero central y finalizaron su recorrido con las cabinas parcialmente hundidas en una zanja. Los acoplados quedaron atravesados sobre el espacio que divide ambos sentidos de circulación, mientras los vehículos sufrieron importantes daños materiales.

Personal de asistencia trabajó durante varias horas en el lugar para retirar los camiones y garantizar la seguridad vial. En tanto, el tránsito permaneció con circulación reducida mientras se desarrollaban las tareas y se investigan las circunstancias que desencadenaron el accidente.

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