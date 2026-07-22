El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia epidemiológica y ética por la caída en los niveles de vacunación en Argentina, tras la difusión de datos oficiales que evidencian un retroceso sostenido en coberturas, especialmente en niños y adultos mayores, y reclamó medidas urgentes al Ministerio de Salud de la Nación.

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El pronunciamiento institucional se basó en el informe WUENIC de la OMS y UNICEF, que señala que más de 101.000 niños en el país no recibieron ninguna dosis del Calendario Nacional de Vacunación, lo que implica un aumento del 60% respecto de 2021. Asimismo, la segunda dosis de la vacuna triple viral alcanza apenas el 46% de cobertura, mientras que la triple bacteriana se ubica en torno al 75%.

En el segmento de adultos mayores, la entidad denunció faltantes en la provisión de vacunas antigripales y antineumocócicas, situación que obliga a muchos pacientes a recurrir al sector privado o permanecer sin protección frente a enfermedades prevenibles.

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El diagnóstico fue respaldado por el ministro de Salud bonaerense, quien confirmó la circulación de la variante H3N2 subclado K del virus de influenza y advirtió que la baja inmunización coincide con un incremento del 57% en las consultas pediátricas en el Conurbano y del 25% en el interior, además de una suba del 55% en las internaciones en terapia intensiva infantil.

En este contexto, la ocupación de camas críticas alcanzó el 80% en la provincia y el 88% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La cobertura de vacunación antigripal en adultos mayores se ubica en un “grave” 36%, según detallaron las autoridades sanitarias.

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Frente a este escenario, el Colegio de Médicos reclamó el reabastecimiento urgente de dosis, el lanzamiento de campañas federales de concientización y la implementación de un sistema público de monitoreo en tiempo real para seguir la evolución de las coberturas.

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