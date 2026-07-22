A seis meses de su implementación, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que el régimen Riesgo 0, SAF 0 permitió evitar la inmovilización de $8476,5 millones en saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, manteniendo esos recursos dentro del circuito económico privado.

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Según detalló el organismo, la medida posibilitó que los fondos se destinen al financiamiento del capital de trabajo y contribuyan a mitigar el impacto de la retracción de la actividad económica. Desde su puesta en marcha, se registraron 18.131 solicitudes de adhesión, de las cuales 10.382 contribuyentes accedieron efectivamente al recálculo automático de alícuotas.

El sistema ajusta de manera automatizada las retenciones y percepciones en función del impuesto determinado, evitando la acumulación de créditos fiscales y reduciendo los niveles de sobre-recaudación que afectaban la liquidez de las empresas.

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En cuanto a la distribución sectorial, el beneficio se concentró principalmente en comercio (42,6%) y servicios (41,7%), que en conjunto representan más del 84% de los casos. En tanto, la industria y minería alcanzaron el 8,5%, la construcción el 4,2% y el sector agropecuario el 3%.

“Riesgo 0, SAF 0 representa un cambio de paradigma en la administración tributaria. Dejamos atrás un esquema basado en retenciones excesivas para avanzar hacia un sistema que mejora la liquidez del sector privado”, afirmó el titular de ARBA, Cristian Girard.

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El funcionario vinculó la iniciativa con la política de simplificación tributaria impulsada por la Provincia. En ese marco, el organismo destacó que las devoluciones aceleradas de hasta $3,5 millones se acreditan en un plazo máximo de 72 horas, junto con la ampliación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

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De acuerdo con los datos oficiales, estas herramientas permitieron reducir el stock de saldos a favor acumulados, pasando de tres meses de recaudación a menos de uno.

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