Un violento intento de robo tuvo lugar en la vivienda del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, ubicada en Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre. De acuerdo con la investigación judicial, el golpe habría sido cuidadosamente planificado y encabezado por un hombre que años atrás integró la custodia personal del funcionario.

Ads

El episodio ocurrió cuando al menos cuatro delincuentes llegaron al lugar a bordo de un vehículo. Según la reconstrucción de los investigadores, uno permaneció al volante mientras los otros tres descendieron armados, con guantes y máscaras de payaso para ocultar su identidad.

Los sospechosos se dirigieron directamente al sistema de apertura del portón de ingreso, ubicado dentro del buzón de la propiedad, un mecanismo cuyo funcionamiento conocían de antemano. Tras acceder al predio, avanzaron hacia la vivienda principal, aunque fueron advertidos por el personal de seguridad que custodiaba el lugar.

Al recibir la voz de alto, uno de los delincuentes apuntó con una pistola calibre 9 milímetros hacia los custodios. La rápida reacción de los efectivos frustró el asalto y obligó a la banda a escapar sin lograr su objetivo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, quien ordenó una serie de allanamientos que permitieron detener a dos sospechosos en menos de 24 horas. Entre ellos se encuentra Braian Orona, un ex integrante de la Policía Bonaerense que había trabajado en la custodia de Scioli durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Ads

Para los investigadores, ese antecedente habría sido clave para conocer en detalle la distribución del predio y los sistemas de seguridad, información que habría facilitado la planificación del intento de robo.

Durante los procedimientos también fueron secuestradas prendas de vestir, máscaras y otros elementos que habrían sido utilizados durante el hecho. Los detenidos quedaron imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en grado de tentativa, mientras que otros dos integrantes de la organización ya fueron identificados y permanecen prófugos, por lo que continúa su búsqueda.

Puede interesarte

Ads