El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó en Necochea los avances de la nueva Estación Transformadora de Quequén, una obra que se ejecuta mediante inversión provincial, comenzará a operar en el corto plazo y beneficiará a 182.000 usuarios de la región.

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El acto se desarrolló en el Salón de Actos comunal con la participación del intendente Arturo Rojas, el subsecretario de Energía Gastón Ghioni y representantes de sectores productivos, comerciales y sociales del distrito.

La infraestructura contará con dos transformadores de 30 MVA y una doble línea de alimentación de 132 kV conectada con las estaciones de Necochea y Vivoratá, lo que permitirá incrementar la potencia instalada de 15 a 60 MVA.

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Este salto técnico implica un aumento del 400% en la capacidad del sistema eléctrico, con impacto directo en el abastecimiento domiciliario y en el funcionamiento del Puerto de Quequén, uno de los principales nodos logísticos del sudeste bonaerense.

La obra demanda una inversión actualizada de $34.579 millones, financiada en un 74% por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y en un 26% con fondos provinciales.

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“Un país que deja de invertir en infraestructura es un país que compromete su presente y su futuro”, afirmó Katopodis durante la presentación. Según estimaciones oficiales, el nuevo nodo energético optimizará el servicio en los municipios de Necochea, Lobería, Balcarce y San Cayetano.

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La actividad se enmarca en una serie de presentaciones territoriales que la cartera provincial viene desarrollando en distintas localidades, tras sus pasos por Mar del Plata, Bahía Blanca, San Antonio de Areco y Alberti.

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