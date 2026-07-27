Un empresario de Balcarce quedó imputado por la muerte de un motociclista de 67 años en un siniestro vial ocurrido el pasado jueves sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 81, en el partido bonaerense de Cañuelas, cerca del límite con San Miguel del Monte.

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La víctima fue identificada como Eduardo Alberto Young, un jubilado y vecino de Cañuelas que circulaba en una motocicleta Bajaj Boxer CT100 cuando, por causas que son materia de investigación, fue embestido y murió en el lugar.

Como presunto responsable del hecho fue imputado Ernesto José Ciantini, de 79 años, un empresario con domicilio en Balcarce, quien conducía una camioneta Audi Q5 Advanced Plus de color gris.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar del siniestro los efectivos encontraron el cuerpo de Young sobre el carril lento de la ruta, mientras que el vehículo conducido por Ciantini permanecía a pocos metros.

De acuerdo con el testimonio inicial brindado por el empresario, otro automóvil que circulaba delante suyo realizó una maniobra de sobrepaso y, al finalizarla, se encontró de manera repentina con la motocicleta, sin posibilidad de evitar el impacto desde atrás. Esa versión forma parte de la investigación judicial.

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La familia busca testigos

Los familiares de la víctima solicitaron públicamente la colaboración de quienes hayan presenciado el hecho, ocurrido entre las 11.15 y las 11.30 del jueves 23 de julio. También pidieron que cualquier persona que cuente con fotografías, videos o información relevante se comunique al (2226) 480000.

Young vivía en el barrio Hipotecario de Cañuelas y era un apasionado de la pesca. Según relataron sus allegados, ese día se dirigía hacia la Laguna de Monte para disfrutar de una jornada de pesca.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Cañuelas, que conduce el fiscal Roberto Javier Berlingieri, quien intenta determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.

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