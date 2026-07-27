Una serie de episodios registrados en la ciudad de Bolívar generó alarma entre vecinos y proteccionistas. En los últimos dos meses, cerca de 15 mascotas y perros callejeros murieron luego de sufrir cuadros de intoxicación aguda.

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Ante la reiteración de los hechos, se convocó a una concentración para este martes a las 13 en el Centro Cívico. El objetivo será visibilizar la situación, exigir avances en la investigación y pedir que se identifique a los responsables.

Según los testimonios reunidos, los perros comenzaron a presentar vómitos y convulsiones después de consumir restos de comida hallados en la vía pública. En varios de los episodios, la muerte se produjo pocos minutos después de los primeros síntomas.

Uno de los hechos más graves ocurrió en mayo, cuando 13 perros resultaron intoxicados y 11 de ellos murieron. A mediados de julio se conocieron otros cuatro episodios con características similares, todos protagonizados por ejemplares que se encontraban sanos antes de ingerir alimentos abandonados en espacios públicos.

La sucesión de muertes despertó sospechas sobre la posible colocación deliberada de comida contaminada. Por ese motivo, solicitaron a quienes viven o tienen comercios en las zonas afectadas que revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad y aporten cualquier dato que pueda servir para la investigación.

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La situación también reabrió el reclamo por mayores medidas de prevención y protección para las mascotas y los perros que permanecen en la calle. El maltrato y la crueldad contra la fauna doméstica están penados por la legislación argentina.

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