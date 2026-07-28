Legisladores provinciales de La Libertad Avanza cuestionaron la decisión del gobierno de Axel Kicillof de prorrogar hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), medida oficializada recientemente en la provincia de Buenos Aires.

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El programa había sido interrumpido inicialmente por un plazo de 90 días en mayo. No obstante, la nueva resolución extendió la suspensión por más de un año, lo que motivó la presentación de pedidos de informes en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense para esclarecer el esquema de financiamiento y la eventual reanudación del servicio.

El titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, advirtió sobre la falta de respuestas para las familias alcanzadas por el programa y reclamó mayor transparencia en la asignación de recursos públicos. En la misma línea, el diputado Juan Osaba y el referente provincial del espacio, Sebastián Pareja, vincularon la medida con la situación fiscal de la Provincia y solicitaron una revisión del gasto público.

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Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en tanto, señalaron que la decisión se enmarca en una reorganización de partidas presupuestarias destinada a garantizar la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), en un contexto de restricciones económicas derivadas de la reducción de transferencias por parte del Estado nacional.

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