La familia del expolicía hallado muerto en Las Toninas pide que la investigación avance
La hija de Alfredo Carbano, el expolicía hallado enterrado en un médano de Las Toninas, pidió que la Justicia investigue a más personas. Aseguró que, además de los dos detenidos, hay otros sospechosos que siguen en libertad.
La familia confirmó que designó un abogado y que este miércoles se presentará ante las autoridades para seguir de cerca la causa. También cuestionó la principal hipótesis de los investigadores y sostuvo que los acusados no ingresaban a la casa de la víctima.
Carbano tenía 71 años y estaba desaparecido desde fines de junio. Su cuerpo fue encontrado enterrado entre Las Toninas y la Ruta Provincial 11, a pocos metros de donde había sido abandonada su camioneta.
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Por el crimen permanecen detenidos un hombre de 31 años y un adolescente de 17. Durante los allanamientos, la Justicia secuestró herramientas, teléfonos celulares y una frazada con manchas de sangre, elementos que serán analizados para esclarecer el homicidio.
Fuente: TN