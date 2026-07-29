La familia confirmó que designó un abogado y que este miércoles se presentará ante las autoridades para seguir de cerca la causa. También cuestionó la principal hipótesis de los investigadores y sostuvo que los acusados no ingresaban a la casa de la víctima.

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Carbano tenía 71 años y estaba desaparecido desde fines de junio. Su cuerpo fue encontrado enterrado entre Las Toninas y la Ruta Provincial 11, a pocos metros de donde había sido abandonada su camioneta.

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Por el crimen permanecen detenidos un hombre de 31 años y un adolescente de 17. Durante los allanamientos, la Justicia secuestró herramientas, teléfonos celulares y una frazada con manchas de sangre, elementos que serán analizados para esclarecer el homicidio.

Fuente: TN

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