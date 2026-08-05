La comunidad de Sierra de la Ventana atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte del comunicador Pablo Balario, quien falleció mientras participaba del estreno de un nuevo canal de streaming regional.

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Según informó La Brújula 24, el episodio ocurrió el lunes cuando el programa llevaba una hora y 23 minutos al aire. En medio de una charla de mesa, Balario se descompensó y la transmisión debió interrumpirse. Poco después se confirmó que había sufrido un infarto.

El estreno de Comadreja TV había despertado gran expectativa en la región. Antes del inicio del programa, Balario había expresado en distintos medios locales su entusiasmo por el proyecto, que compartiría junto a un grupo de amigos y con el que buscaba ofrecer una nueva propuesta de contenidos para la comunidad.

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Reconocido en Sierra de la Ventana, Balario desarrolló una extensa trayectoria como conductor y locutor en distintos eventos populares. Entre ellos, participó en las últimas ediciones de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos y en la primera Fiesta del Salame Serrano, convirtiéndose en una figura muy querida por los vecinos.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de afecto para el comunicador, cuyo fallecimiento generó un fuerte impacto en Sierra de la Ventana y en toda la región.

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Fuente: Agencia DIB.

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