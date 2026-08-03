Una mujer de 30 años fue encontrada muerta dos días después de haber partido desde su vivienda en Pilar rumbo a su empleo. Por el crimen quedó detenido un hombre de 36 años que había pertenecido al Servicio Penitenciario Bonaerense.

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Milagros Naomí Cabrera fue vista por última vez el viernes, pasadas las 21, cuando dejó el barrio Grosso con destino a la localidad de Matheu. Ante la falta de respuestas a los llamados, sus familiares denunciaron la desaparición y comenzaron a buscarla.

Durante la madrugada del domingo, un hermano y una expareja localizaron el cuerpo dentro de un terreno vallado sobre la Ruta 25, entre Rawson e Ibarra, en Villa Rosa. Estaba boca arriba, a unos 60 metros de una parada de colectivos, conservaba la misma ropa y presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

El análisis de las cámaras de seguridad y los testimonios incorporados al expediente condujeron hasta Luis César Navarro. Al allanar su domicilio, los efectivos observaron que tenía escoriaciones en el cuello y la nuca, lesiones que podrían estar vinculadas con un forcejeo.

El sospechoso había denunciado horas antes que dos personas lo golpearon y le robaron el teléfono. Sin embargo, el aparato fue encontrado en el lugar donde apareció Milagros, circunstancia que debilitó su versión y reforzó las sospechas.

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La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Pilar. La causa fue caratulada como homicidio y ahora se intenta determinar el motivo del ataque y si existía una relación previa entre la víctima y el acusado.

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