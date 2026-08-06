Una jornada de fuerte inestabilidad afecta a gran parte del país y especialmente a la provincia de Buenos Aires, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas severas. El fenómeno podría estar acompañado por lluvias intensas, ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

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El área bajo advertencia incluye amplios sectores del territorio bonaerense, desde el AMBA y la zona costera hasta el interior provincial, con acumulados de lluvia estimados entre 50 y 80 milímetros en los sectores más afectados. Además, se prevén tormentas de corta duración pero con fuerte intensidad.

Durante la jornada también se espera el ingreso de vientos del sector sur, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. El avance del frente frío provocará el desplazamiento de las nubes y dará paso a una masa de aire mucho más fría.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la circulación innecesaria, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que puedan representar un riesgo.

Luego del temporal, se espera un marcado descenso térmico para el fin de semana, con temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados y máximas que apenas alcanzarían los 10 grados en distintos puntos de la provincia. Meteorólogos anticipan además la posibilidad de heladas en amplias zonas del centro y norte argentino.

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