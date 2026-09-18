El Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó 80 computadoras a estudiantes secundarios de ocho establecimientos educativos de Tigre y San Fernando, en el marco de una nueva jornada del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

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La entrega alcanzó a estudiantes de cinco escuelas de Tigre: las secundarias N°12, N°30 y N°31, el Anexo de la EES N°12 y La Concepción. En San Fernando, en tanto, recibieron equipos alumnos y alumnas de las escuelas secundarias N°9, N°25 y N°22.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, además de integrantes de las comunidades educativas de ambos distritos.

Los dispositivos forman parte de una política impulsada por el Ministerio de Gobierno bonaerense para facilitar el acceso a herramientas tecnológicas entre estudiantes de escuelas secundarias de la provincia.

Desde el programa Conectar Igualdad Bonaerense se plantea como objetivo reducir las desigualdades vinculadas al acceso a la tecnología y fortalecer las herramientas digitales disponibles para alumnos y alumnas del sistema educativo provincial.

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