El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó la nueva normativa destinada a proteger a personas en situación de calle y a quienes se encuentran en riesgo de atravesar esa situación.

Ads



La nueva Ley 15.625 fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 27 de agosto y reemplaza a la Ley 13.956, que establecía un esquema de asistencia para personas en situación de calle. El nuevo marco amplía el universo alcanzado por las políticas públicas y reconoce también a quienes se encuentran en riesgo de perder su vivienda. La normativa contempla a las personas que habitan en la vía pública o en espacios públicos, pero también incorpora a quienes atraviesan situaciones que podrían derivar en la pérdida de su vivienda.



Entre los casos considerados se encuentran las personas que deben egresar de una institución sin contar con una alternativa habitacional, quienes enfrentan desalojos inminentes y quienes viven en condiciones habitacionales precarias.

De esta manera, el objetivo es intervenir no solamente cuando una persona ya se encuentra en la calle, sino también ante situaciones de riesgo que puedan llevar a esa circunstancia.



La normativa establece que las políticas destinadas a esta población deberán articular distintas áreas del Estado. Entre ellas se encuentran Desarrollo Social, Salud, Hábitat, Trabajo y otras dependencias vinculadas con la atención de situaciones de vulnerabilidad.



La autoridad de aplicación será la Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle de la provincia de Buenos Aires, que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones previstas por la ley. Los municipios también tendrán un papel relevante en la implementación territorial de las medidas.



El nuevo régimen apunta a garantizar el acceso a documentación, atención sanitaria, empleo, asistencia social y alternativas habitacionales para las personas alcanzadas por la normativa.



La implementación de la nueva normativa quedará ahora vinculada al trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios, que deberán articular las distintas herramientas disponibles para atender las situaciones de calle y prevenir que nuevas personas lleguen a esa condición.

Ads

Ads