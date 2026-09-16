El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó hoy la adhesión bonaerense a la Ley Nacional Nº27.797, conocida como Ley Nicolás, a partir de un proyecto impulsado por las senadoras Mónica Macha y Betina Riva para prevenir errores médicos y mejorar la seguridad sanitaria.

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La iniciativa retoma el reclamo encabezado por Gabriela Covelli tras el fallecimiento de su hijo Nicolás Deanna en 2017, y unifica distintas propuestas legislativas con el objetivo de adecuar la normativa provincial a estándares nacionales en materia de calidad asistencial y trazabilidad en los procesos de atención.

Entre los principales ejes, la normativa establece la implementación obligatoria de la Historia Clínica Digital Única, la certificación periódica de los profesionales de la salud, la creación de un registro de eventos adversos graves y la aplicación de protocolos unificados en los centros sanitarios de la provincia.

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Asimismo, la ley busca fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar condiciones más seguras para pacientes y trabajadores del sistema de salud, promoviendo prácticas basadas en la transparencia y la mejora continua de los servicios médicos.

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