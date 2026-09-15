Elian Valenzuela, conocido popularmente como "L-Gante", fue imputado por presunta violación de domicilio y amenazas con armas de fuego. La causa se inició tras la denuncia de una inquilina que habría sido amenazada para abandonar la vivienda ubicada en General Rodríguez.

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La noticia comenzó a circular luego de que ayer se conociera la desvinculación del creador de la cumbia 420 de Masterchef Celebrity. Además, este hecho derivó en el allanamiento de tres propiedades vinculadas al cantante argentino.

Los procedimientos se llevaron adelante con intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y efectivos de dependencias policiales locales, registraron dos viviendas del country Terravista y otro domicilio particular del mismo partido bonaerense.

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Durante los operativos, el cantante fue notificado formalmente de su imputación y esta misma medida alcanzó a otro hombre de 26 años, identificado por sus iniciales como E. J. A. C.

Lo cierto es que no es la primera vinculación de L-Gante con la justicia. En 2023, estuvo detenido durante algunos meses acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego. En octubre de 2024, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas, aunque fue absuelto por privación ilegítima de la libertad, una figura que prevé una pena más severa.

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