Una búsqueda laboral en Berazategui generó una convocatoria inesperada: más de 1.500 personas se presentaron para cubrir apenas 14 puestos de trabajo en un restaurante que se prepara para abrir sus puertas.

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La selección fue organizada por Los Agüero Resto Bar, ubicado en avenida Eva Perón 1464. El comercio abrió vacantes para tareas de parrilla, cocina, ayudante de cocina, bacha, limpieza y atención de mesas.

Las entrevistas comenzaron a las 10 de la mañana y fueron presenciales. Los postulantes debían acercarse con su currículum para ser evaluados según su experiencia y disponibilidad. Los puestos ofrecen un salario base de $800.000 mensuales.

La cantidad de personas superó ampliamente las expectativas de los responsables del local. Durante la jornada, la fila llegó a extenderse por más de cinco cuadras, con aspirantes que aguardaron durante varias horas para poder presentarse.

La escena volvió a reflejar la fuerte demanda de empleo en un contexto de dificultades dentro del mercado laboral formal. La enorme cantidad de postulantes frente a una oferta reducida de vacantes expuso la competencia que enfrentan quienes buscan conseguir un puesto de trabajo.

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El caso tomó repercusión por la magnitud de la convocatoria y por el contraste entre la cantidad de personas que se acercaron y los pocos cargos disponibles.

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