El Gobierno de Axel Kicillof volvió a poner en el centro de la discusión la deuda que, según sus cálculos, mantiene la Nación con la provincia de Buenos Aires. La administración bonaerense estima que el monto acumulado por distintos conceptos asciende actualmente a casi $20 billones.

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El reclamo se inscribe en una disputa que atraviesa desde hace tiempo la relación entre la Casa Rosada y la Provincia y que incluye fondos coparticipables, transferencias que fueron interrumpidas y recursos vinculados con obras y programas nacionales.



Desde la administración bonaerense sostienen que la falta de esos recursos genera un impacto directo sobre las cuentas provinciales y limita la capacidad del Estado bonaerense para sostener determinadas políticas públicas.



La discusión entre ambos gobiernos también se trasladó al ámbito judicial. La Provincia presentó reclamos ante la Corte Suprema de Justicia por fondos que considera adeudados por el Estado nacional. Uno de los principales expedientes está relacionado con una deuda de $2,3 billones, cuyo reclamo fue analizado durante una audiencia ante el máximo tribunal en abril de este año.



El Gobierno bonaerense sostiene que existen además otros conceptos pendientes que, sumados y actualizados, elevan considerablemente el monto total que reclama. En ese sentido, Kicillof viene planteando que la Provincia aporta una proporción significativa de los recursos que recauda el Estado nacional, pero recibe una participación menor a través del sistema de coparticipación.



Kicillof ya había señalado a fines de 2025 que la deuda que la Nación mantenía con la Provincia rondaba los $13 billones, además de advertir sobre los vencimientos que debía afrontar el distrito. Con la actualización de los distintos conceptos reclamados, la cifra que plantea actualmente el Gobierno bonaerense se acerca a los $20 billones.



En las últimas semanas, el gobernador volvió a cuestionar la política económica de la administración nacional y reclamó que los recursos que, según su gobierno, corresponden a los bonaerenses sean restituidos.

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Desde el entorno de Kicillof sostienen que la Provincia necesita recuperar esos fondos para sostener áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura, mientras que el Gobierno nacional mantiene como eje de su gestión el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público.

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