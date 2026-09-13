El hecho ocurrió en la intersección de las calles Anastasio Girardot y Colorado, cuando cinco delincuentes a bordo de un Volkswagen Polo intentaron sustraerle su camioneta.

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Tras ser atacado por la banda, el efectivo sacó su arma reglamentaria y disparó contra los asaltantes. Uno de los delincuentes, de 18 años, cayó herido de gravedad con impactos en la cabeza y en las piernas. Durante la huida, la secuencia registró una insólita escena cuando uno de los cómplices escapó colgado sobre el capot del vehículo.

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A las pocas cuadras, la banda interceptó a un remisero y lo obligó a trasladar a Pereyra a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 18, donde finalmente falleció.

El fiscal Diego Rulli, a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, determinó que el policía actuó en legítima defensa y ordenó una serie de medidas para dar con el paradero de los cuatro prófugos.

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