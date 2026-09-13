Un policía abatió a un delincuente en Virrey del Pino durante un violento intento de robo
Un sargento de la Federal resistió a tiros el ataque de cinco asaltantes en la puerta de su casa.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Anastasio Girardot y Colorado, cuando cinco delincuentes a bordo de un Volkswagen Polo intentaron sustraerle su camioneta.
Tras ser atacado por la banda, el efectivo sacó su arma reglamentaria y disparó contra los asaltantes. Uno de los delincuentes, de 18 años, cayó herido de gravedad con impactos en la cabeza y en las piernas. Durante la huida, la secuencia registró una insólita escena cuando uno de los cómplices escapó colgado sobre el capot del vehículo.
A las pocas cuadras, la banda interceptó a un remisero y lo obligó a trasladar a Pereyra a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 18, donde finalmente falleció.
El fiscal Diego Rulli, a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, determinó que el policía actuó en legítima defensa y ordenó una serie de medidas para dar con el paradero de los cuatro prófugos.