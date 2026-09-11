Se presentó ante el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto de declaración y un pedido de informes vinculados a la situación de seguridad en el partido de José C. Paz, a raíz del asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años. La iniciativa fue impulsada en el ámbito legislativo bonaerense con el objetivo de expresar repudio por el hecho y requerir información oficial al Poder Ejecutivo provincial sobre políticas y estadísticas de seguridad.

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En el proyecto de declaración, presentado por legisladores de La Libertad Avanza, el Senado manifiesta su “profunda preocupación y enérgico repudio” ante el crimen del joven, ocurrido en un hecho de inseguridad en el distrito. Asimismo, advierte sobre la situación de inseguridad en la zona y plantea la necesidad de que tanto el Gobierno provincial como el Municipio adopten medidas concretas y eficaces para la prevención del delito.

En paralelo, el cuerpo legislativo elevó un proyecto de solicitud de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial, en el que se requiere información detallada sobre la evolución del delito en José C. Paz durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. El pedido incluye la discriminación de denuncias por tipo de delito, homicidios dolosos con fecha, modalidad y localidad, y datos sobre procedimientos, detenciones y secuestros vinculados a robos cometidos mediante motocicletas.

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También se solicita información sobre políticas de prevención del delito, eventuales requerimientos del Municipio para reforzar la presencia policial, cantidad de efectivos y móviles asignados al distrito, su estado operativo, y los fondos provinciales transferidos en materia de seguridad durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026, incluyendo los montos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y su destino.

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