La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo con fuerte impacto sobre la autonomía tributaria de los municipios al revocar una sentencia que había avalado el cobro de una tasa municipal al Banco Galicia en la ciudad de Córdoba. La decisión fija criterios que deberán cumplir las comunas para justificar este tipo de gravámenes y sienta jurisprudencia en una discusión que se replica en distintos puntos del país.

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El caso se originó en 2008, cuando la Municipalidad de Córdoba reclamó a la entidad financiera el pago de la denominada “Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios”, correspondiente a distintos períodos fiscales, junto con intereses y multas. Tras una serie de instancias judiciales, el conflicto llegó a la Corte Suprema luego de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés validara el tributo.

Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concluyeron que la normativa municipal no identificaba con suficiente precisión cuáles eran los servicios que justificaban el cobro de la tasa. Además, cuestionaron que se hubiera trasladado al contribuyente la responsabilidad de demostrar que esas prestaciones no habían sido efectivamente brindadas.

En su voto, Rosatti estableció tres condiciones esenciales para la validez de una tasa municipal: la definición clara del hecho imponible y de los servicios ofrecidos, la efectiva organización y puesta a disposición de esos servicios para el contribuyente, y una adecuada cuantificación del tributo en función del costo de la prestación y la capacidad contributiva del obligado al pago.

El fallo adquiere especial relevancia en medio de la disputa que mantiene el Gobierno nacional con numerosos municipios por el cobro de tasas incluidas en facturas de servicios públicos y otras actividades económicas. Desde hace tiempo, el Gobierno de Javier Milei cuestiona estos mecanismos al considerar que incrementan la presión tributaria y encarecen los costos para consumidores y empresas.

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La resolución no elimina las tasas municipales ni impide a los municipios crear nuevos tributos. Sin embargo, reafirma que toda contribución de este tipo debe estar respaldada por una prestación concreta, efectiva e individualizable, evitando que se convierta en un impuesto encubierto.

Tras conocerse la decisión, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente el fallo, que refuerza la postura del Gobierno en su discusión con las administraciones locales sobre los alcances y límites de la recaudación municipal.

Excelente fallo 👏👏👏 — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2026

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