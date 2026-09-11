Los gremios que representan a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires volvieron a poner el foco en la discusión salarial luego de conocerse el dato de inflación de agosto, que fue del 1,7%. En las últimas semanas, distintos sectores comenzaron a reclamarle al gobierno de Axel Kicillof una nueva convocatoria a paritarias.

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El reclamo sumó ahora a los docentes bonaerenses. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SADOP, Suteba y Udocba, presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo provincial para solicitar formalmente la apertura de una nueva instancia de negociación.

Los sindicatos plantearon la necesidad de avanzar en una actualización salarial que permita sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. El pedido se produce luego del último acuerdo alcanzado entre la Provincia y los gremios, que estableció una mejora acumulada del 7%, distribuida en un 5% correspondiente a julio y un 2% para agosto.

Ese entendimiento también había establecido una instancia de revisión para septiembre, por lo que los sindicatos buscan ahora que el Gobierno bonaerense concrete la convocatoria y vuelva a sentar a las partes a discutir la evolución de los salarios.

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La presentación docente también incluyó otros reclamos vinculados con las condiciones laborales. Entre ellos, los gremios solicitaron avanzar en medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores de la educación frente a situaciones de violencia y pidieron la convocatoria de las multisectoriales previstas en el acuerdo paritario de resguardo y reparación.

Además, plantearon la necesidad de conocer el impacto que la disminución de la tasa de natalidad puede tener sobre la matrícula escolar y reclamaron el desarrollo de políticas que permitan evitar una eventual pérdida de puestos de trabajo. También incorporaron pedidos vinculados con el régimen previsional del IPS, las prestaciones del IOMA y la transformación del convenio colectivo de trabajo en un acuerdo paritario.

Estatales y judiciales ya habían reclamado

El pedido de los docentes se suma a los planteos realizados previamente por otros sectores de la administración pública bonaerense. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había reclamado la reapertura de la discusión salarial y cuestionó, al mismo tiempo, el impacto que tienen las políticas fiscales del Gobierno nacional sobre las cuentas de las provincias.

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Desde ATE señalaron que la reducción de las transferencias nacionales repercute sobre las finanzas bonaerenses y termina teniendo consecuencias sobre las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos.

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también presentó un pedido formal ante el Ministerio de Trabajo provincial para retomar la negociación y discutir una nueva recomposición salarial, con la mira puesta especialmente en los haberes correspondientes a octubre.

Con el dato oficial del Indec, que marcó una inflación del 1,7% en agosto y un acumulado del 21,3% durante los primeros ocho meses del año, los gremios cuentan ahora con un nuevo indicador para llevar a la mesa de negociación. La expectativa está puesta en que el Gobierno de Kicillof defina cuándo convocará a los distintos sectores para retomar las paritarias.