El Banco Ciudad redujo la tasa de interés de sus créditos hipotecarios para la compra de primera vivienda y estableció una tasa fija preferencial del 6,5%. La medida busca facilitar el acceso a una casa propia, principalmente para familias de ingresos medios.

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Con las nuevas condiciones, un préstamo de $100 millones en UVAs a 25 años tendrá una cuota inicial aproximada $658.000. Para acceder a ese monto, los ingresos familiares deberán ser de al menos $2.632.000 y la cuota no podrá superar el 25% de esos ingresos, también se podrá sumar un garante.

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La línea está disponible para empleados, monotributistas y trabajadores autónomos. Los interesados pueden solicitarla a través de Bit, el asistente virtual del banco por WhatsApp, al 11-5150-505, o consular en la web y las sucursales.

La reducción de tasas llega en un contexto de caída del crédito hipotecario y menor actividad inmobiliaria. En julio, las escrituras en la ciudad bajaron 9% interanual, mientras que los préstamos hipotecarios cayeron 31,2%. Al mismo tiempo, el precio promedio del metro cuadrado llegó a USD2.476 en agosto, con Puerto Madero como el barrio más caro y Lugano como el más económico.

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