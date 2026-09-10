El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, una nueva dependencia con rango de dirección que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno conducido por Carlos Bianco.

Ads

La medida fue ratificada mediante el Decreto 1516/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con el objetivo de optimizar la gestión y acelerar las reformas en la emblemática postal marplatense.

La norma contempla además la conformación de una comisión asesora integrada por representantes de siete organismos provinciales: los ministerios de Gobierno, Producción, Seguridad, Infraestructura y Economía, junto con la Dirección General de Cultura y Educación, el Instituto Cultural y Lotería y Casinos.

Aunque los miembros de la mesa técnica se desempeñarán de forma ad honorem, el titular del nuevo organismo será designado por Bianco con jerarquía directiva para coordinar las tareas sobre el sector costero.

El decreto fundamenta la iniciativa en la necesidad de articular los recursos públicos con el sector privado y las organizaciones locales. En sus líneas principales, la unidad tendrá a cargo la supervisión de planes urbanísticos, el mantenimiento del patrimonio arquitectónico proyectado por Alejandro Bustillo en 1941 y la preparación del complejo de cara a la próxima temporada estival.

Ads

Esta medida se suma al plan de obras en marcha sobre los 31.500 metros cuadrados del sector. Tras completar las primeras intervenciones en veredas, luminarias y desagües pluviales iniciadas a mediados de 2025, la Provincia avanzó este año con la licitación de la segunda etapa del proyecto, orientada a la restauración integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial.

Ads