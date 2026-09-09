El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo un encuentro con integrantes de la Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires, en una reunión que combinó el análisis de la situación económica con la discusión sobre el futuro del peronismo y su estrategia electoral.

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La reunión se llevó a cabo en San Fernando y tuvo como anfitrión al intendente Juan Andreotti. Del encuentro participaron varios jefes comunales que forman parte del denominado “Grupo AFA”, un espacio que mantiene vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Uno de los principales temas abordados fue el escenario económico. Massa realizó un repaso de la situación macroeconómica y de su impacto sobre la actividad cotidiana, mientras que los intendentes plantearon las dificultades que atraviesan sus comunidades, especialmente por el crecimiento del endeudamiento de las familias y la pérdida de capacidad de consumo.

También estuvieron sobre la mesa distintas demandas vinculadas con infraestructura. Entre ellas, los intendentes destacaron la importancia de avanzar con obras como el Camino del Buen Ayre-Perón y la Ruta 6, consideradas estratégicas para mejorar la conectividad y el desarrollo de distintos sectores bonaerenses.

El desafío de recomponer al peronismo

El encuentro se produjo en medio de las diferencias internas que atraviesan al peronismo bonaerense, con el sector que responde a Axel Kicillof y La Cámpora sosteniendo posiciones diferentes sobre el rumbo que debe tomar el espacio.

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En ese contexto, Massa y los intendentes coincidieron en la necesidad de preservar la unidad y, al mismo tiempo, generar condiciones para una competencia interna que permita ordenar las candidaturas futuras.

La discusión no se limitó a la provincia de Buenos Aires. También se planteó la necesidad de construir una alternativa política con alcance nacional que pueda disputar el escenario abierto por el Gobierno de Javier Milei.

Durante la reunión, Massa sostuvo que la unidad y la competencia no necesariamente son conceptos contradictorios, sino que pueden formar parte de una misma estrategia para definir el futuro del peronismo tanto en la provincia como a nivel nacional.

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El exministro de Economía también dejó en claro que pretende continuar teniendo un papel activo en ese proceso. Más allá de una eventual candidatura propia, planteó su intención de trabajar en la construcción de acuerdos entre distintos sectores políticos y sociales para ampliar el espacio opositor al Gobierno.

La Liga de Intendentes Peronistas ya mantuvo encuentros con distintos referentes del PJ, entre ellos el gobernador Axel Kicillof, Máximo Kirchner y el senador y vicepresidente del PJ Nacional, José Mayans.

El espacio está integrado por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

El encuentro con Massa se inscribe así en la ronda de conversaciones que distintos sectores del peronismo vienen desarrollando para definir una estrategia común y comenzar a delinear el escenario político de cara a 2027.