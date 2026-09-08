La Policía Federal Argentina (PFA) clausuró un basural a cielo abierto ubicado en San Pedro donde se vertían y quemaban desechos patogénicos peligrosos para la salud. Además, se secuestraron dos máquinas retroexcavadoras, alrededor de 100 historias clínicas con afecciones médicas y documentación clave de los establecimientos implicados.

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La investigación comenzó en julio pasado a partir de un oficio de Gustavo Parigini, encargado de la Unidad Fiscal Descentralizada de San Nicolás, al Departamento de Delitos Ambientales de la PFA para que realicen tareas investigativas sobre un terreno baldío utilizado para el descarte de residuos de carácter patógenos.

A raíz de esto, los efectivos de la Policía Federal iniciaron las investigaciones y constataron la existencia de un predio en la zona denominada “La Tosquera”. En el lugar funcionaba un basural a cielo abierto destinado a la quema de residuos, en el cual también operaban dos máquinas retroexcavadoras.

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Ante esa situación, el personal de Bomberos procedió a extinguir el foco ígneo. Luego se tomaron diversas muestras fotográficas de distintas sustancias sólidas y liquidas que se hallaban en el terreno. Además, con la anuencia de la Unidad Fiscal, se secuestraron las maquinarias.

Con el progreso de las pesquisas, los detectives detectaron cuatro domicilios ubicados en la ciudad que estarían vinculados con las actividades ilícitas, por lo que el Juzgado de Garantías Federal de San Nicolás, a cargo Villafuerte Ruzo, ordenó los allanamientos.

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Durante los procedimientos se secuestró abundante material de interés para la causa, vinculado directamente a un centro de salud y a un centro de tratamiento y reciclado. Debido a esto, la Unidad Fiscal interviniente solicitó al Juzgado dos nuevos allanamientos.

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