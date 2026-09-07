El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar un aporte del 2% sobre los premios obtenidos en determinados juegos de apuestas online de resolución inmediata, conocidos como slots o tragamonedas digitales.

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La medida alcanzará a los premios generados a partir de apuestas sucesivas en las plataformas habilitadas para operar en territorio bonaerense. El esquema comprende juegos en los que se giran rodillos virtuales y se obtienen combinaciones ganadoras.

Según explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la medida podría generar ingresos adicionales de entre $35.000 y $40.000 millones por mes. El aporte será aplicado sobre los premios pagados por las siete empresas autorizadas para ofrecer juego online en la provincia.

Los recursos serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) y tendrán como destino programas vinculados con salud, educación y desarrollo social. También se prevé reforzar las políticas de prevención y atención de la ludopatía.

Desde la Provincia remarcaron que el mecanismo ya estaba contemplado en la Ley 15.079, sancionada en 2018, aunque ahora comenzará a aplicarse específicamente sobre esta modalidad de juego.

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Bianco también destacó las medidas adoptadas contra las apuestas ilegales. En ese marco, señaló que la Provincia realizó más de 800 denuncias contra plataformas no autorizadas y reportó a más de 100 influencers que promocionaban sitios de juego ilegal.

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