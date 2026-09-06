El foco igneo destruyó una vivienda precaria en el barrio El Carmen, en Berisso. El fuego se desató el sábado, poco antes de las 21, en una casa ubicada sobre la calle 127.

Ads

Cuando llegaron los equipos de emergencia, las llamas ya habían tomado gran parte de la vivienda, construida con madera y chapa.

Tras el llamado al 911, trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de Defensa Civil y bomberos. Una vez controlado el incendio, los rescatistas ingresaron a la vivienda y encontraron a la menor en una de las habitaciones. Un médico del SAME constató su fallecimiento.

Puede interesarte

Investigan cómo comenzó el incendio

La causa del incendio todavía se encuentra bajo investigación. Según las primeras averiguaciones, la vivienda no contaba con suministro eléctrico y la familia utilizaba una vela para iluminarse.

En ese contexto, una de las principales hipótesis apunta a que la caída de la vela habría iniciado el fuego. Sin embargo, la fiscalía deberá determinar mediante las pericias cuál fue el origen exacto del siniestro.

Ads

La estructura de madera y chapa habría favorecido la rápida propagación de las llamas, lo que redujo el tiempo disponible para que los ocupantes pudieran salir de la vivienda.

Otros heridos

En la casa también había otros menores y un adulto. Los chicos fueron asistidos por presentar síntomas compatibles con inhalación de humo, mientras que el adulto sufrió quemaduras. Todos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno de La Plata, que deberá establecer las circunstancias en las que comenzó el incendio y reconstruir la secuencia que terminó con la muerte de la niña.

Ads

Fuente: Infobae