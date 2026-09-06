La cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense comenzó este sábado en el Hipódromo de La Plata, con la participación de más de 300 productores, artesanas y emprendedoras de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

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La jornada reunió propuestas vinculadas con indumentaria, calzado, textiles, bijouterie, decoración, gastronomía y alimentos, además de distintas actividades abiertas al público.

La apertura oficial estuvo encabezada por la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, quien participó del tradicional corte de cinta junto a representantes del sector público, empresarial y productivo.

Entre los presentes estuvieron Mariano Cowen, presidente del Hipódromo de La Plata; Carla Seain, subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense; la empresaria Florencia Tizio y Belén Paoli, referente de Expo@Diseño, entre otros.

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La propuesta busca generar vínculos entre el Estado, el sector privado y quienes desarrollan proyectos productivos en distintos puntos de la provincia. En ese marco, la Expo también apunta a brindar visibilidad y herramientas a emprendimientos encabezados por mujeres y diversidades.

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Varias de las experiencias que participan forman parte de “Organizadas y en Red”, uno de los programas impulsados por el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense.

Además de los stands comerciales, durante el encuentro se desarrollan espacios sobre educación financiera, acceso al crédito, crecimiento de PyMEs, construcción de marca personal y economías regionales, junto con propuestas culturales y gastronómicas.

La Expo Igualdad Bonaerense continuará este domingo 6 de septiembre, de 11 a 18, en el Hipódromo de La Plata. La entrada es libre y gratuita y permitirá recorrer las más de 300 propuestas que forman parte de esta edición.

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Fuente: La Plata 1