La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la reapertura urgente de la paritaria salarial mediante una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, con el objetivo de discutir un nuevo incremento para el último tramo del año.

Ads

El pedido fue canalizado a través de una nota dirigida al director de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, en la que la organización gremial requirió la activación de la cláusula de revisión prevista para este mes, luego de haberse efectivizado el aumento del 5% correspondiente a agosto que completó el esquema acordado previamente.

Desde el sindicato argumentaron que el contexto económico actual impacta de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. En ese sentido, señalaron que la política económica del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, sumada al incremento de tarifas de servicios esenciales como transporte, electricidad, gas y agua, profundiza el deterioro salarial y el endeudamiento de los hogares.

Puede interesarte

En el documento, ATE sostuvo: “La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”, e instó al Ejecutivo provincial a realizar los mayores esfuerzos para sostener e incrementar los ingresos del sector público frente al escenario inflacionario.

Ads

Ads