El pedido fue planteado por el Gobierno de Axel Kicillof con el objetivo de facilitar el traslado de los miles de fieles que se espera que concurran a la celebración y, al mismo tiempo, contribuir a la organización del importante operativo de seguridad y tránsito que demandará la llegada del Papa.

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La misa se realizará en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y será una de las principales actividades de León XIV durante su estadía en el país.

La organización de la visita ya generó reuniones entre funcionarios bonaerenses, autoridades nacionales y representantes de la Iglesia.



Kicillof recibió a integrantes de la Conferencia Episcopal, funcionarios de su gabinete e intendentes para avanzar en la coordinación de las distintas actividades.

Nos reunimos con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV a nuestra provincia.



Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de… pic.twitter.com/yv0CSa4gg2 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2026



Uno de los principales puntos de atención está puesto en el operativo de seguridad. Desde la Provincia remarcaron que la llegada del Papa implicará cortes y restricciones en rutas y autopistas con suficiente anticipación para garantizar el ingreso y egreso de los asistentes.



En ese marco, la administración bonaerense busca que el feriado permita distribuir mejor los movimientos de personas y vehículos y evitar que la actividad laboral habitual complique el desplazamiento hacia Luján. La coordinación entre Nación y Provincia incluye a las áreas de seguridad de ambas jurisdicciones. El Gobierno bonaerense señaló que existe un canal de diálogo permanente para organizar el dispositivo que acompañará la visita papal.

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Durante su paso por Buenos Aires, el Papa también tiene previsto visitar el Cottolengo Don Orione, en Burzaco en el partido de Almirante Brown. La agenda bonaerense contempla así actividades de carácter pastoral y religioso en distintos puntos del territorio provincial.



La visita a Luján tendrá además una fuerte carga simbólica por tratarse de uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. La tradicional peregrinación a la Basílica, prevista para el 3 de octubre, será considerada como una de las actividades previas a la llegada del Papa.



Por ahora, el feriado solicitado por Kicillof depende de una decisión del Gobierno nacional. La Provincia espera que la medida permita facilitar la movilización de los fieles y simplificar la planificación de una jornada que se prevé multitudinaria.

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