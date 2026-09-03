La jornada reunió a empresarios, dirigentes industriales, sindicalistas y funcionarios, quienes debatieron sobre el presente y los desafíos del sector manufacturero.

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Durante su discurso, el gobernador aseguró que la crisis que atraviesa la industria no responde a factores coyunturales, sino a una decisión política del Gobierno nacional. “Lo que estamos presenciando en la Argentina no es producto del azar ni de una mala coyuntura: hay una decisión política de aplicar un plan sistemático de desindustrialización”, afirmó.

Kicillof sostuvo que la apertura de importaciones, la caída del consumo y las dificultades de financiamiento están afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y cuestionó el rumbo económico impulsado por la administración nacional.

En ese marco, defendió la necesidad de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción nacional y proteger el empleo industrial.

La Argentina está viviendo las consecuencias de un plan sistemático de desindustrialización por un Gobierno nacional que quiere cambiar de raíz la matriz productiva y construir un país primarizado.



No hay que confundirse, el problema no es la industria, los trabajadores ni las… pic.twitter.com/CTclWXTcqf — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 2, 2026

El gobernador profundizó sus críticas al señalar que los efectos del programa económico ya se reflejan en el cierre de empresas y en el deterioro del mercado laboral. “En menos de dos años ha crecido el desempleo y se han perdido 15 mil pequeñas y medianas empresas: no son efectos colaterales, sino los resultados de un programa económico profundamente antiindustrial”, expresó ante empresarios y trabajadores.

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En la misma línea, afirmó que la situación que atraviesan las pymes, los comerciantes y los trabajadores es consecuencia directa de las medidas implementadas por el Gobierno nacional. Según planteó, la industria argentina vuelve a enfrentar un escenario similar al de otros períodos históricos marcados por la apertura económica y la retracción del aparato productivo.

La actividad también incluyó paneles de discusión entre referentes empresariales, quienes analizaron el contexto económico actual y coincidieron en la necesidad de generar previsibilidad para sostener la inversión, la producción y el empleo.

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