Kicillof apuntó contra Milei en el Día de la Industria
El gobernador encabezó este miércoles la celebración por el Día de la Industria organizada en la provincia de Buenos Aires, donde cuestionó con dureza la política económica del presidente Javier Milei y advirtió sobre el impacto que, según sostuvo, está teniendo sobre el entramado productivo nacional.
La jornada reunió a empresarios, dirigentes industriales, sindicalistas y funcionarios, quienes debatieron sobre el presente y los desafíos del sector manufacturero.
Durante su discurso, el gobernador aseguró que la crisis que atraviesa la industria no responde a factores coyunturales, sino a una decisión política del Gobierno nacional. “Lo que estamos presenciando en la Argentina no es producto del azar ni de una mala coyuntura: hay una decisión política de aplicar un plan sistemático de desindustrialización”, afirmó.
Kicillof sostuvo que la apertura de importaciones, la caída del consumo y las dificultades de financiamiento están afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y cuestionó el rumbo económico impulsado por la administración nacional.
En ese marco, defendió la necesidad de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción nacional y proteger el empleo industrial.
El gobernador profundizó sus críticas al señalar que los efectos del programa económico ya se reflejan en el cierre de empresas y en el deterioro del mercado laboral. “En menos de dos años ha crecido el desempleo y se han perdido 15 mil pequeñas y medianas empresas: no son efectos colaterales, sino los resultados de un programa económico profundamente antiindustrial”, expresó ante empresarios y trabajadores.
En la misma línea, afirmó que la situación que atraviesan las pymes, los comerciantes y los trabajadores es consecuencia directa de las medidas implementadas por el Gobierno nacional. Según planteó, la industria argentina vuelve a enfrentar un escenario similar al de otros períodos históricos marcados por la apertura económica y la retracción del aparato productivo.
La actividad también incluyó paneles de discusión entre referentes empresariales, quienes analizaron el contexto económico actual y coincidieron en la necesidad de generar previsibilidad para sostener la inversión, la producción y el empleo.