La Justicia investiga la muerte de un lobo marino de casi 200 kilos hallado en la costa de Santa Teresita, en el Partido de La Costa, tras haber recibido un disparo de arma de fuego. El ejemplar fue localizado por la Fundación BioCosta y trasladado de urgencia al centro de rehabilitación de la Fundación Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, donde ingresó en estado crítico y con lesiones de extrema gravedad.

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El animal presentaba una fractura en el hombro derecho, contusión pulmonar e infección avanzada. Debido al deterioro de su cuadro clínico, los especialistas no lograron revertir su estado. La veterinaria Juana Caferri explicó que “el impacto no le provocó una muerte inmediata: el animal permaneció con vida durante varios días, mientras la herida se deterioraba y la infección avanzaba. Finalmente, la sepsis provocó un deterioro progresivo y fue la causa de la muerte”.

Durante la necropsia también se detectaron restos de redes de pesca en el estómago del ejemplar, lo que evidencia una interacción previa con actividades pesqueras.

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Sobre este punto, el biólogo Sergio Rodríguez Heredia señaló que “el mar es el ambiente natural de estos animales y también es un espacio donde las personas desarrollan actividades productivas. Tenemos que encontrar formas de convivir y reducir esos conflictos. Un animal que se acerca a una red no entiende el daño económico que puede generar: está buscando alimento para sobrevivir. La respuesta no puede ser herirlo o matarlo”.

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