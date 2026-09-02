La propuesta contempla capacitaciones y un trabajo coordinado entre instituciones judiciales, profesionales y académicas.

Ads

El legislador marplatense mantuvo una reunión con el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, y el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, Leandro Gabás. Durante el encuentro analizaron un convenio para mejorar las herramientas destinadas a detectar, prevenir y abordar casos de maltrato y crueldad animal.

Según se planteó, el acuerdo buscará articular a la Procuración General, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho, la Defensoría del Pueblo y actores del ámbito académico. “No alcanza solamente con sancionar cuando el delito ya ocurrió: tenemos que trabajar sobre la prevención, la educación, la capacitación y una actuación coordinada de las instituciones”, sostuvo Abad, quien estuvo acompañado por el concejal Ariel Bordaisco.

Puede interesarte

La iniciativa incluye además instancias de formación para los operadores que intervienen ante este tipo de hechos. También se proyectan herramientas dirigidas a personas que hayan cometido delitos contra animales, con el objetivo de generar conciencia sobre la gravedad de esas conductas y reducir la reincidencia.

Abad remarcó que los casos registrados en Mar del Plata y otros puntos de la provincia requieren fortalecer la respuesta institucional. “Tenemos legislación que protege a los animales y sanciona el maltrato y la crueldad. El desafío es que las instituciones tengan las herramientas, la formación y la coordinación necesarias para que esa protección sea efectiva”, afirmó.

Ads

El trabajo conjunto buscará desarrollar contenidos, capacitaciones y mecanismos de articulación entre los organismos involucrados. “Proteger la vida de los animales requiere conciencia social, pero también un Estado y unas instituciones que sepan prevenir, detectar y actuar”, concluyó el senador.

Ads