La senadora bonaerense Malena Galmarini presentó un proyecto de ley que busca ampliar la cantidad de árboles en el territorio provincial y establecer una política integral de forestación y reforestación como herramienta frente al cambio climático.

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La propuesta contempla la creación de un Plan Provincial de Arbolado, Forestación y Reforestación, mediante el cual se pretende incrementar progresivamente la masa arbórea, proteger la biodiversidad y promover una mayor presencia de especies nativas en las distintas regiones bonaerenses.

Uno de los principales puntos establece que las variedades propias de cada ecorregión deberán tener prioridad al momento de realizar nuevas plantaciones, reponer ejemplares o conformar corredores biológicos. También se prevé fomentar árboles frutales cuando las condiciones técnicas y ambientales lo permitan.

La iniciativa incluye la conformación de una Red Provincial de Viveros Forestales, integrada por establecimientos provinciales y municipales. El objetivo será contar con ejemplares certificados para abastecer las distintas acciones previstas y facilitar el desarrollo de proyectos en diferentes distritos.

Los municipios tendrían un papel central en la aplicación de la futura normativa. De aprobarse, deberán elaborar anualmente sus propios planes de forestación y reforestación e incorporar partidas presupuestarias específicas para financiarlos. También serán responsables del mantenimiento y conservación de los ejemplares ubicados en espacios públicos.

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Otro apartado apunta directamente a proteger el patrimonio arbóreo existente. El proyecto contempla restricciones para la extracción, tala, poda y otras acciones capaces de provocar daños, entre ellas afectar las raíces, utilizar sustancias tóxicas, producir quemaduras o colocar elementos que alteren el normal desarrollo de los árboles.

La propuesta también incorpora medidas vinculadas con las escuelas y la participación de la comunidad. Una de ellas es el programa “Un egresado, un árbol”, que prevé plantar un ejemplar por cada estudiante que finalice alguno de los niveles del sistema educativo bonaerense. Las jornadas serían coordinadas con los planes de cada municipio y podrían contar con la participación de establecimientos educativos, cooperadoras y organizaciones locales.

A su vez, se plantea “Un nacimiento, un árbol”, mediante el cual se realizaría una plantación por cada niño o niña nacido en territorio provincial. La implementación se coordinaría con el Registro Provincial de las Personas y cada familia recibiría un certificado digital simbólico que dejaría constancia de la acción realizada.

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El texto suma además la creación de viveros escolares, pensados como espacios para que los alumnos aprendan de manera práctica sobre plantación, conservación y cuidado del ambiente.

En los fundamentos, Galmarini vinculó la iniciativa con los efectos del calentamiento global y destacó el papel que cumplen los espacios verdes en las zonas urbanizadas. La propuesta apunta así a establecer una estrategia provincial que combine nuevas plantaciones, preservación del arbolado existente y educación ambiental.

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