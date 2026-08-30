La investigación comenzó en junio a partir de una denuncia presentada por el equipo jurídico de Migraciones y quedó a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora, dirigido por Federico Villena. Según la causa, 101 médicos colombianos fueron vinculados al fraude.

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La maniobra consistía en que los ciudadanos colombianos iniciaban el trámite de residencia tras ingresar al país, pero luego regresaban a Colombia. Cuando se acercaba el vencimiento del plazo correspondiente por su ausencia, los integrantes de la banda cobraban dinero para simular que habían regresado a la Argentina.

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Para concretarlo, utilizaban las cédulas de identidad de los solicitantes y generaban registros de ingreso falsos. Además, empleaban los datos biométricos de terceros que se presentaban en Migraciones para hacer creer al sistema que los médicos habían vuelto al país.

Los arrestos se produjeron durante diez allanamientos realizados en Floresta, Almagro, Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada. Los investigadores secuestraron 14 celulares, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives, tres vehículos y documentación vinculada con la causa.

También fueron incautados US$5000, 100 euros y $7000.

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Entre los siete detenidos hay cuatro mujeres, dos argentinas de 35 y 39 años y dos paraguayas de 38 y 47, y tres empleados de Migraciones, dos argentinos de 38 años y uno de 39.

Los trabajadores del organismo quedaron acusados de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.

Fuente: TN

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