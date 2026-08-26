El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con la implementación del Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público, una herramienta prevista por la Ley N° 15.558 que busca identificar, ordenar y proteger los terrenos y edificios que forman parte del patrimonio estatal bonaerense.

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La medida establece que la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad será la encargada de poner en funcionamiento el registro y dictar las normas técnicas y administrativas necesarias. Por su parte, la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales tendrá a su cargo recopilar los antecedentes, analizar la situación jurídica de cada inmueble y gestionar su incorporación.

El nuevo registro alcanzará a los inmuebles que sean propiedad de la Provincia y estén afectados al uso público, además de aquellos que una ley determine expresamente como parte del dominio público provincial.

Uno de los principales objetivos será realizar un relevamiento integral de los inmuebles bajo administración o custodia del Estado bonaerense. Para ello, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán informar cuáles son los bienes que se encuentran bajo su órbita y podrían estar comprendidos dentro del dominio público.

Los organismos deberán aportar información catastral, cartográfica y técnica, además de datos sobre el uso y destino de cada inmueble y las posibles concesiones existentes. Toda esa documentación será evaluada por Recursos Inmobiliarios Fiscales, que determinará si corresponde incorporar cada bien al nuevo registro.

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La resolución también otorga a ese organismo facultades de policía administrativa sobre los bienes del dominio público provincial. En caso de detectar acciones que modifiquen, ocupen o afecten esos inmuebles, podrá disponer medidas para restablecer la situación anterior y reclamar los costos al responsable.

Para ejecutar esas medidas, la normativa contempla además la posibilidad de solicitar auxilio de la fuerza pública, con el objetivo de garantizar la protección y conservación de los bienes estatales.

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