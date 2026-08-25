Las cuotas de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo aumento en septiembre. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense autorizó una actualización del 2,5% para los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes estatales.

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El incremento comenzará a aplicarse a partir del próximo mes y se suma a las actualizaciones que fueron autorizadas durante el año para acompañar la evolución de los costos de funcionamiento y los acuerdos salariales docentes.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) destacaron la decisión de las autoridades y señalaron que la actualización resulta necesaria para acompañar los aumentos establecidos en las paritarias docentes.

Sin embargo, la entidad advirtió que los colegios privados atraviesan dificultades financieras vinculadas a distintos factores. Entre ellos mencionó la caída en la matrícula, relacionada con el descenso de la natalidad, y el aumento de la morosidad en el pago de las cuotas, que actualmente se ubicaría en torno al 11%.

A esto se suma el incremento de los costos de mantenimiento de los edificios y de los servicios, una situación que, según AIEPA, deja a muchas instituciones con márgenes cada vez más reducidos para sostener la calidad de las prestaciones educativas.

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El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, señaló que el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones también generó “un desfasaje financiero” en numerosos establecimientos.

La entidad, que reúne a más de 5.000 institutos de enseñanza de todo el país, aseguró que mantiene conversaciones con las autoridades de las distintas jurisdicciones para buscar alternativas frente a esta situación y evitar que las instituciones tengan que cerrar cursos, reducir servicios o dejar de brindar determinadas propuestas educativas.

De esta manera, las familias bonaerenses deberán contemplar desde septiembre una nueva actualización del 2,5% en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, mientras continúa el debate en el sector sobre el impacto de los costos educativos y salariales en el funcionamiento de las instituciones.

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