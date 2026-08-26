El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo mecanismo para identificar, registrar y proteger los inmuebles que forman parte del dominio público provincial.

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A través de la Resolución 444, el Ministerio de Economía bonaerense creó el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público Provincial y designó a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad como el organismo encargado de implementar y poner en funcionamiento el sistema. La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Pablo López, el 14 de agosto y publicada en el Boletín Oficial.



La iniciativa reglamenta el artículo 18 bis del Decreto-Ley 9533/80, incorporado por la Ley 15.558, que estableció la creación de este registro dentro del ámbito de la autoridad de aplicación. El nuevo registro alcanzará a los inmuebles que sean propiedad de la Provincia y que estén afectados al uso público, además de aquellos que una ley determine expresamente como bienes de dominio público provincial.



Para avanzar en su identificación, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia deberán informar a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales sobre los inmuebles que se encuentren bajo su administración o custodia y que puedan pertenecer al dominio público. La información deberá incluir antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos que permitan determinar con precisión la situación de cada propiedad.



La Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales tendrá entre sus funciones recibir la información, analizar jurídicamente los bienes y gestionar su incorporación al registro. Además, el organismo podrá ejercer el poder de policía administrativa sobre estos inmuebles.



La Dirección Provincial del Registro de la Propiedad estableció el procedimiento técnico para incorporar los bienes al nuevo sistema mediante la Disposición Técnico Registral 3, publicada el 20 de agosto. Cada inmueble contará con una Ficha DP (Dominio Público) y tendrá un número correlativo según el partido bonaerense en el que se encuentre.



De esta manera, la Provincia busca contar con una identificación más precisa de los inmuebles que integran su patrimonio de dominio público y establecer un mecanismo uniforme para su registración, control y eventual protección frente a ocupaciones o alteraciones.

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