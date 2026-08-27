Nicolás Kreplak, volvió a apuntar contra el Gobierno de Javier Milei por la situación del sistema sanitario y aseguró que las políticas económicas nacionales están reduciendo el acceso a la atención médica.

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“Javier Milei y sus políticas económicas están rompiendo el sistema de salud”, afirmó Kreplak a través de su cuenta de X. Según sostuvo, 1,2 millones de personas perdieron su obra social, mientras que el PAMI atraviesa un proceso de desfinanciamiento que afecta a sus cerca de seis millones de afiliados.

El funcionario bonaerense advirtió además por la situación de clínicas y sanatorios, al señalar que algunos prestadores cerraron o dejaron de recibir pacientes de PAMI. “Eso sobrecarga el sistema público”, afirmó.

Javier Milei y sus políticas económicas están rompiendo el sistema de salud.



Son 1.200.000 las personas que perdieron su obra social que se suma al brutal desfinanciamiento del PAMI, que tiene 6 millones de afiliados: una población que, por sus características, necesita un… pic.twitter.com/ZodRsLz03J — Nicolás Kreplak (@nkreplak) August 27, 2026

Kreplak puso como ejemplo lo que sucede en territorio bonaerense con el recupero de los costos por la atención de afiliados del organismo nacional. De acuerdo con los datos difundidos por el ministro, durante 2026 el PAMI pagó a la Provincia un 21% menos, en términos reales, que durante el mismo período de 2025. “Y esto ya había ocurrido en los dos años anteriores. Es sistemático y planificado”, cuestionó.

Las declaraciones se conocen después de que Kreplak asistiera al Senado bonaerense para defender dos proyectos impulsados por el gobierno de Axel Kicillof: la creación de una empresa estatal de medicamentos y un Sistema Integrado de Salud. Durante esa reunión, legisladores opositores le plantearon reclamos por las prestaciones, pagos y deudas vinculadas al IOMA.

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En ese contexto, el ministro sostuvo que la crisis excede la situación de una obra social, una prepaga o un hospital en particular. “Desfinanciaron el sistema y las consecuencias ya están a la vista: clínicas y sanatorios que cierran y no vuelven a abrir, y hospitales públicos cada vez más sobrecargados”, afirmó.

“El problema es que las políticas de Milei y su programa económico están dejando a millones de personas con cada vez menos acceso a la salud”, concluyó Kreplak.

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