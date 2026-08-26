El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó hoy al presidente Javier Milei por el impacto que podría generar el fenómeno del Súper Niño, durante la presentación del Plan de Gestión del Riesgo realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno bonaerense.

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En ese marco, el mandatario provincial denunció que el Gobierno nacional “se robó el Fondo Hídrico” y paralizó la transferencia de recursos destinados a obras de infraestructura clave para prevenir inundaciones. Según detalló, la administración central no giró los 293.000 millones de pesos correspondientes al fideicomiso hídrico ni los 2,1 billones de pesos del fondo de Aportes del Tesoro Nacional.

Kicillof sostuvo que estos fondos resultan esenciales para la ejecución de trabajos estructurales y la respuesta ante emergencias climáticas, y advirtió que, sin ese respaldo, el fenómeno “probablemente nos supere” pese a las inversiones que la Provincia viene realizando con recursos propios.

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De acuerdo con el informe técnico presentado, la fase más crítica del Súper Niño se extendería entre septiembre y noviembre, con un incremento significativo de precipitaciones en territorio bonaerense. En ese sentido, el gobernador también señaló demoras en obras clave, como el tramo IV del Río Salado a la altura de Roque Pérez, y cuestionó la postura del Ejecutivo nacional frente al cambio climático.

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