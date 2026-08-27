El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Gabriel Katopodis, presentó el proyecto de transformación en autovía de la Ruta Provincial 11 en el tramo comprendido entre Mar de Ajó y Pinamar, durante un encuentro realizado en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó junto a instituciones, entidades empresariales, organizaciones sociales e intendentes de la región. El ministro estuvo acompañado por el jefe comunal del Partido de La Costa, Juan de Jesús.

Ads

Durante la presentación, Katopodis afirmó: “Hoy presentamos a la comunidad el proyecto para transformar en autovía la Ruta 11: 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar que van a potenciar esta región y fortalecer su desarrollo para los próximos 40 años. Una obra que va a cambiar la dinámica económica, comercial, turística y de conectividad de toda la zona”.

También destacó sobre la actividad desarrollada que “fue una reunión de trabajo con instituciones locales, entidades empresarias, vecinos e intendentes para darles la información completa de esta obra que se encuentra a licitar y, fundamentalmente, conversar y escuchar”.

El ministro señaló que el esquema de trabajo replica el aplicado en la transformación en autovía del tramo Villa Gesell - Mar Chiquita, que ya cuenta con 41 km habilitados y finalizará este año. Con ambas intervenciones, la Ruta 11 completará 287,2 km de autovía entre Esquina de Crotto y Mar del Plata.

Puede interesarte

La obra, a cargo de la Dirección de Vialidad, contempla la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la traza existente en una extensión total de 48 km, entre los km 345 y 393. Se ejecutará en dos tramos: del km 345 al km 370 (24,75 km) y del km 370 al km 393 (22,46 km), atravesando los municipios de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar.

Ads

El proyecto incluye banquinas pavimentadas y vegetadas, 13 accesos y retornos simples, 14 alcantarillas transversales, 9 dársenas y refugios de pasajeros, barandas metálicas, iluminación en intersecciones y señalización horizontal y vertical.

La obra prevé una inversión actualizada de $153.994 millones, con financiamiento mixto entre fondos provinciales y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto se encuentra a licitar, con apertura de sobres prevista para octubre, y luego será incorporado a la concesión de AUBASA.

La transformación en autovía de este tramo de la Ruta 11 es considerada una obra estratégica para la costa atlántica bonaerense, ya que permitirá mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de viaje y potenciar el desarrollo turístico y económico de la región.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, continúa la obra de autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita, iniciada en diciembre de 2023, que comprende la construcción de una segunda calzada de 7,3 m y la repavimentación de 72,4 km entre los km 410 y 482.

La Ruta Provincial 11, con 583 km de extensión, bordea el Río de la Plata y el Océano Atlántico, atraviesa 17 municipios y conecta Punta Lara con Mar del Sur. Actualmente, ya es autovía en 189 km entre Esquina de Crotto y Mar del Plata, y con las obras en ejecución alcanzará 287,2 km de doble calzada.

El encuentro formó parte de una serie de jornadas que el Ministerio realiza en distintos municipios para compartir el estado de obras estratégicas y generar espacios de intercambio sobre su alcance y plazos. Ya se desarrollaron reuniones sobre la Rambla de Mar del Plata, el cauce del río Areco, el canal Maldonado, el Plan Maestro del río Salado y la Estación Transformadora de Quequén. Además, se presentó Ministerio Abierto, una plataforma que centraliza información pública, participación ciudadana y consultas sobre obras y servicios del Ministerio.