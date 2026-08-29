El gobernador bonaerense Axel Kicillof viajará este lunes a la provincia de La Pampa para reunirse con su par Sergio Ziliotto, en el marco de una agenda conjunta orientada a la prevención y respuesta ante el fenómeno climático El Niño, cuya evolución hacia el último tramo de 2026 genera preocupación en distintas jurisdicciones.

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El encuentro se realizará en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno pampeana, en Santa Rosa, y tendrá como eje la coordinación de políticas ante escenarios de precipitaciones intensas y posibles eventos de inundación asociados a este fenómeno climático.

El Niño se origina por el calentamiento anómalo del océano Pacífico ecuatorial y, en el caso de la Argentina, suele asociarse a períodos de lluvias por encima de los valores normales, con impacto en áreas urbanas, rurales e infraestructura hídrica.

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Durante la reunión, Kicillof y Ziliotto avanzarán en la implementación de un sistema de alertas tempranas para la cuenca hídrica compartida entre Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba y Santa Fe. También está prevista la firma de convenios de cooperación en materia de gestión del riesgo y planificación territorial.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires trabaja en una mesa interministerial para reforzar la preparación ante eventuales emergencias climáticas. En ese marco, el gobierno bonaerense también reclamó la reactivación de fondos del sistema hídrico nacional, señalando la existencia de recursos no ejecutados destinados a obras de infraestructura.

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