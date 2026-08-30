El Juzgado de Faltas de Bolívar ordenó la clausura de la carnicería Carnes La Calfucurá, perteneciente a Sebastián Rodrigo Mendiburu, quien se encuentra imputado en la investigación por el envenenamiento de perros que generó conmoción entre los vecinos de la ciudad bonaerense.

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De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, del establecimiento habría salido la carne picada utilizada en uno de los episodios ocurridos en el barrio Los Tilos, donde al menos cuatro animales murieron tras ingerir alimento contaminado con una sustancia tóxica.

Hasta el momento no se informó durante cuánto tiempo permanecerá cerrado el comercio ni si la medida estará acompañada por una sanción económica. La clausura se produce mientras continúa avanzando la causa judicial contra Mendiburu.

El acusado fue convocado a declarar ante la Justicia, aunque decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio por recomendación de su abogado. Paralelamente, los investigadores realizaron nuevos allanamientos en una vivienda y un depósito de Bolívar.

Los procedimientos buscan establecer el origen del veneno y determinar si otra persona estuvo involucrada en su provisión. Por el momento, Mendiburu es el único imputado identificado en la causa.

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Una parte fundamental de la investigación surgió de imágenes obtenidas mediante cámaras particulares. Los registros permitieron reconstruir uno de los episodios ocurridos el domingo 9 de agosto, cuando un recipiente con carne picada fue colocado en la vía pública.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una persona arribó al sector alrededor de las 12.45 a bordo de una Volkswagen Amarok gris oscura sin las patentes colocadas. Posteriormente, el conductor descendió, dejó el recipiente y se retiró del lugar.

Las imágenes fueron aportadas por un vecino de apellido García y resultaron determinantes para el avance de la investigación. Por esa colaboración recibirá una recompensa de 1.500.000 pesos, que había sido anunciada por la Municipalidad de Bolívar el pasado 12 de agosto.

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Los hechos investigados forman parte de una sucesión de envenenamientos que desde hace meses preocupa a la comunidad. Durante ese período se registró la muerte de alrededor de una veintena de perros en distintos episodios, situación que además motivó movilizaciones y reclamos de vecinos y organizaciones proteccionistas para que se identificara a los responsables.

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