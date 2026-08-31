A través de un comunicado interno, la empresa informó que el personal no debía presentarse a trabajar, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor. La firma explicó que la decisión responde a la falta de suministro eléctrico y a otras “cuestiones operativas y productivas” que calificó como circunstancias de fuerza mayor.

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Sin embargo, entre los trabajadores creció la inquietud por la continuidad de la fábrica. Empleados denunciaron que algunas máquinas concesionadas ya no se encontrarían dentro del establecimiento, una situación que alimentó el temor a que el cierre temporal termine convirtiéndose en definitivo.

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La paralización llega en medio de una crisis que atraviesa desde hace meses a Granja Tres Arroyos. Los trabajadores de Capitán Sarmiento habían denunciado deudas de cuatro quincenas y del aguinaldo, mientras que también se registraron suspensiones y problemas productivos en otras plantas de la compañía.

El deterioro también quedó reflejado en los niveles de actividad. Mientras que durante 2023 la planta llegó a faenar más de 200.000 pollos diarios, actualmente operaba con alrededor del 20% de aquel volumen, según la información difundida durante los últimos días.

La situación tiene además un fuerte impacto sobre Capitán Sarmiento, una localidad de aproximadamente 15.000 habitantes donde la avícola constituye uno de los principales empleadores. La compañía enfrenta un pasivo estimado en 350 millones de dólares, mientras sindicatos y trabajadores permanecen en alerta ante el futuro de sus puestos laborales.

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Fuente: Diputados bonaerenses

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