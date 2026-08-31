Una bebé de cinco meses murió luego de ser atacada por un perro de raza pitbull dentro de una vivienda de Ingeniero Pablo Nogués, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

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Según la información conocida hasta el momento, el animal ingresó al sector de la casa donde se encontraba la menor durante un descuido familiar y la mordió en la cabeza, provocándole graves traumatismos.

La víctima, identificada como Emma, fue trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete, donde permaneció en estado reservado. Los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente la niña falleció a causa de las lesiones sufridas.

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Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas acudieron al domicilio. La propietaria del perro explicó que su hija había llegado de visita junto a la bebé y que, en un momento de descuido, el animal ingresó y atacó a la pequeña.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que dispuso distintas pericias para reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer si existen responsabilidades penales.

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Luego del episodio, personal de Zoonosis retiró al pitbull de la vivienda y lo trasladó a una dependencia municipal. El perro permanecerá bajo observación sanitaria durante diez días, de acuerdo con lo dispuesto por la Justicia.

Fuente: Dib

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