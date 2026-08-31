Los usuarios de electricidad de la provincia de Buenos Aires tendrán una nueva actualización en el costo del servicio a partir de septiembre. La medida alcanza a EDEA, empresa encargada de la distribución eléctrica en la ciudad, y forma parte de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante la Resolución 682/2026. También están comprendidas EDELAP, EDEN y EDES, además de alrededor de 200 cooperativas que operan en el territorio bonaerense.

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Los nuevos valores se aplicarán sobre los consumos correspondientes a septiembre y contemplan modificaciones tanto en el cargo fijo como en el variable. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el impacto final sobre los usuarios residenciales se ubicará entre el 1% y el 2,4%, aunque el porcentaje concreto dependerá de la categoría, el nivel de consumo y la existencia o no de subsidios.

La actualización responde principalmente a dos componentes. Por un lado, el precio mayorista de la energía tuvo un incremento del 5,6%, definido a nivel nacional y vigente desde agosto. A eso se suma una actualización del 1,8% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente que remunera la prestación del servicio de las distribuidoras.

Como referencia, los cálculos oficiales señalan que un usuario residencial sin subsidios y con un consumo mensual de unos 150 kWh pasaría de abonar aproximadamente $55.550 a $56.900, con impuestos incluidos. Para un hogar subsidiado con el mismo consumo, una boleta de alrededor de $37.500 subiría a unos $38.000. Se trata de ejemplos generales: el monto que finalmente pague cada cliente de EDEA dependerá de su consumo y categoría tarifaria.

Según el detalle provincial, cerca del 40% del valor de una boleta eléctrica corresponde al costo de la energía determinado a nivel nacional, otro 33% se vincula con los ingresos de las distribuidoras, incluido el componente destinado a obras, y el 27% restante corresponde a impuestos nacionales y provinciales.

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El esquema mantiene, además, tratamientos específicos para quienes se encuentran alcanzados por los mecanismos de subsidios energéticos, la tarifa social, clubes de barrio y entidades de bien público. Por ese motivo, la incidencia de la actualización no será idéntica para todos los hogares.

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